«Вашингтон» дома обыграл «Аризону», Овечкин отличился заброшенной шайбой и результативной передачей

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» одержали домашнюю победу над «Аризоной Койотис» (2:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Отметим, что авторами заброшенных шайб в сегодняшней встречи стали Джон Карлсон (53) и Александр Овечкин (60). Россиянин также записал на свой счет ассист. Нападающий Евгений Кузнецов отличился двумя результативными передачами, отыграв 22 минут 36 секунд. Голкипер Илья Самсонов отыграл «на ноль», отразив все 16 бросков по своим воротам. Защитник Дмитрий Орлов завершил встречу с коэффициентом полезности «+1» – его игровое время составило 19 минут 43 секунды.

Таким образом, «Вашингтон» набрал 13 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Аризона», потерпев свое восьмое поражение кряду на старте сезона, идет на последней, 16-й строчке Запада с одним очком.

2 ноября столичный клуб сыграет в гостях против «Тампы-Бэй», а «Койотис» двумя днями ранее на выезде встретятся с «Каролиной».