«Рейнджерс» разгромил «Коламбус», на счету Панарина три ассиста, а Шестеркин оформил шатаут

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» – «Коламбус Блю Джекетс» завершился победой хозяев со счетом 4:0.

Одним из главных героев прошедшей встречи стал российский нападающий Артемий Панарин, отличившийся тремя результативными передачами. Шайбы забросили Райан Строум (13-я минута), Алекси Лафренье (16) и Крис Крайдер (42, 52). Голкипер Игорь Шестеркин оформил 31 сэйв, записав на свой счет первый шатаут в нынешнем сезоне.

Защитник гостей Владислав Гавриков не отличился голевыми действиями и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1» – его игровое время составило 20 минут 39 секунд.

Таким образом, клуб из Нью-Йорка одержал свою пятую победу в последних шести матчах НХЛ – в данный момент команда занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 11 очков. «Коламбус» идет девятым с восемью очками.

1 ноября «Рейнджерс» сыграет в гостях против «Сиэтла», а «Блю Джекетс» днем ранее на выезде встретятся с «Нью-Джерси».