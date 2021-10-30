Шайба Свечникова помогла «Каролине» дома обыграть «Чикаго»

Успеть за 21 секунду до сирены! Гол Овечкина №739 стал одним из самых поздних в его карьере (видео)

«Вашингтон» в концовке вырвал победу у «Аризоны» (2:0) в матче чемпионата НХЛ, а капитан «столичных» Александр Овечкин забросил очередную шайбу и отдал голевую передачу, установив рекорд клуба по играм с набранными очками со старта сезона (8).