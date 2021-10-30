Шайба Свечникова помогла «Каролине» дома обыграть «Чикаго»

«Каролина Харрикейнз» на своем поле переиграла «Чикаго Блэкхокс» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победившей команды голы забили Тони Деанджело (8-я минута), Джордан Стаал (14), Дерек Степан (14), Еспери Котканиеми (19), Себастьян Ахо (24) и Андрей Свечников (27). Отметим, что российский форвард забросил свою седьмую шайбу в текущем сезоне.
Соперник ответил результативными бросками Брэндона Хагеля (7), Адама Годетта (11) и Алекса Дебринкэта (59).
Сегодняшняя победа стала для «Каролины» седьмой кряду на старте нового сезона НХЛ. «Харрикейнз» располагаются на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 14 очков.
В свою очередь, «Чикаго» потерпел свое восьмое поражение подряд и пока не побеждал нынешнем розыгрыше «регулярки» – команда идет на предпоследней, 15-й строчке Запада с двумя очками.