«Вегас» на своем поле переиграл «Анахайм», Дадонов стал автором победного буллита

Хоккеисты «Вегаса Голден Найтс» обыграли «Анахайм Дакс» (5:4 Б) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Отметим, что основное время соперники забили друг другу по четыре гола. В составе хозяев шайбы забросили Райлли Смит (4-я минута), Николас Хаг (24), Чандлер Стивенсон (43) и Уильям Каррье (46). Соперник ответил результативными бросками Тревора Зеграса (16), Троя Терри (52), Исака Лундестрема (56) и Адама Хенрика (57).

В серии буллитов победу хозяевам принесла реализованная попытка российского нападающего Евгения Дадонова.

Отметим, что «Вегас» одержал свою третью победу кряду в чемпионате и расположился на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав восемь очков. «Анахайм» потерпел шестое поражение подряд – в данный момент «Дакс» идут 11-ми (7 очков).

В следующем матче «Голден Найтс» отправятся в гости к «Торонто» (3 ноября), а «Анахайм» на своем поле примет «Монреаль» (31 октября).