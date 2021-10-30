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30 октября 09:45
автор: Владислав Корегин

28 сэйвов Бобровского помогли «Флориде» одержать гостевую победу над «Детройтом»

«Пантеры» провели свою первую игру после того, как команду покинул ее главный тренер Джоэль Кенневиль.

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Детройт Ред Уингз» – «Флорида Пантерз» завершился победой гостевой команды в овертайме со счетом 3:2.

Одним из главных героев встречи стал форвард «пантер» Александр Барков, отличившийся двумя заброшенными шайбами на 19-й и 64-й минутах. Еще один гол забил Ээту Луостаринен (9). Российский голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 30.

Соперник ответил точными бросками Сэма Ганье (23) и Пиуса Зутера (58). Форвард Владислав Наместников не отличился голевыми действиями и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1» – его игровое время составило 11 минут 58 секунд

После этой игры «Флорида», одержавшая восьмую победу в восьми встречах текущего сезона, набрала 16 очков и продолжила свое лидерство в турнирной таблице Восточной конференции. Добавим, что команда провела свой первый матча после ухода из команды главного тренера Джоэля Кенневиля. «Детройт» идет шестым (10 очков).

31 октября «Пантерз» сыграют в гостях против «Бостона», а «Ред Уингз» в тот же день на выезде встретятся с «Торонто».

источник: «Советский спорт»
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