28 сэйвов Бобровского помогли «Флориде» одержать гостевую победу над «Детройтом»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Детройт Ред Уингз» – «Флорида Пантерз» завершился победой гостевой команды в овертайме со счетом 3:2.

Одним из главных героев встречи стал форвард «пантер» Александр Барков, отличившийся двумя заброшенными шайбами на 19-й и 64-й минутах. Еще один гол забил Ээту Луостаринен (9). Российский голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 30.

Соперник ответил точными бросками Сэма Ганье (23) и Пиуса Зутера (58). Форвард Владислав Наместников не отличился голевыми действиями и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1» – его игровое время составило 11 минут 58 секунд

После этой игры «Флорида», одержавшая восьмую победу в восьми встречах текущего сезона, набрала 16 очков и продолжила свое лидерство в турнирной таблице Восточной конференции. Добавим, что команда провела свой первый матча после ухода из команды главного тренера Джоэля Кенневиля. «Детройт» идет шестым (10 очков).

31 октября «Пантерз» сыграют в гостях против «Бостона», а «Ред Уингз» в тот же день на выезде встретятся с «Торонто».