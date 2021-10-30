«Даллас» дома уступил «Оттаве», Радулов сделал один ассист

«Даллас Старз» потерпел домашнее поражение от «Оттавы Сенаторз» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе гостей голы забили Джош Норрис, отличившийся дублем на 6-й и 28-й минутах, а также Брэди Ткачук (8) и Коннор Браун (44). Российский защитник Артем Зуб провел на льду 24 минут 28 секунд и записал на свой счет ассист. Его соотечественник Никита Зайцев не отличился голевыми действиями, отыграв 19 минут 23 секунды.

Соперник ответил заброшенной шайбой Джо Павелски (11). Результативной передачей отметился нападающий Александр Радулов. Форвард Денис Гурьянов завершил встречу с коэффициентом полезности «-1» – его игровое время составило 10 минут 32 секунды.

«Оттава» набрала шесть очков и расположилась на предпоследнем, 16-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Даллас» идет на десятой строчке с семью очками.

2 ноября «Сенаторз» на выезде сыграет против «Чикаго», а «Старз» днем позже в гостях встретятся с «Виннипегом».