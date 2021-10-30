Шестеркин стал второй звездой дня в НХЛ

Пресс-служба НХЛ сообщила о том, что российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь признан второй звездой прошедшего дня в регулярном чемпионате.

Отметим, что 25-летний вратарь помог своей команде одержать домашнюю победу в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:0), отразив 31 бросок. Тем самым, россиянин записал на свой счет первый шатаут в нынешнем сезоне.

Первой звездой дня стал форвард «Флориды Пантерз» Александр Барков, отличившийся дублем в игре с «Детройт Ред Уингз» (3:2 ОТ). Тройку лучших замкнул нападающий «Оттава Сенаторз» Джош Норрис – американский хоккеист забросил две шайбы в матче против «Даллас Старз» (4:1).