«Барыс» на выезде минимально обыграл «Амур»

Хоккеисты «Барыса» одержали гостевую победу над «Амуром» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Отметим, что единственная шайба в сегодняшней встрече была заброшена во втором периоде – автором гола стал форвард казахстанской команды Кирилл Савицкий (13-я минута).
Благодаря этой победе «Барыс» набрал 23 очка и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» идет на десятой строчке (21 очко).
3 ноября клуб из Нур-Султана на своем поле сыграет против «Йокерита», а хабаровчане в тот же день на выезде встретятся с «Салаватом Юлаевым».
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