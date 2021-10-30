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30 октября 12:20
автор: Владислав Корегин

«Барыс» на выезде минимально обыграл «Амур»

Казахстанский клуб выиграл свой второй матч кряду в чемпионате.

Хоккеисты «Барыса» одержали гостевую победу над «Амуром» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что единственная шайба в сегодняшней встрече была заброшена во втором периоде – автором гола стал форвард казахстанской команды Кирилл Савицкий (13-я минута).

Благодаря этой победе «Барыс» набрал 23 очка и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» идет на десятой строчке (21 очко).

3 ноября клуб из Нур-Султана на своем поле сыграет против «Йокерита», а хабаровчане в тот же день на выезде встретятся с «Салаватом Юлаевым».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) – «Барыс» (Нур-Султан) – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0).

Голы:

0:1 – Савицкий (Шалапов, Шестаков), 32:36

Вратари: Аликин – Ортио.
Броски: 34 – 36.
Штраф: 0 – 4.

источник: «Советский спорт»
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