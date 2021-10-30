«Барыс» на выезде минимально обыграл «Амур»

«Верю в то, что команда исправится за разгром в Питере и победит всухую». Ловчев — о матче «Спартак» — «Ростов»

Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев высказал «Плеймейкеру» предположение, как красно-белые могут отреагировать на фиаско в Санкт-Петербурге (1:7 от «Зенита») в матче 13-го тура РПЛ против «Ростова» (30 октября, 16:30).