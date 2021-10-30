Четыре результативных очка Енсена помогли «Йокериту» победить «Адмирал» на выезде

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Йокеритом» завершился победой финской команды – 4:1.

Отметим, что одним из главных героев встречи стал форвард гостей Никлас Енсен, забросивший шайбу на 60-й минуте, а также записавший на свой счет три ассиста. По голу в составе победителей забили Джордан Шредер (17) и Ииро Пакаринен (31) и Тему Турунен (48). Соперник ответил результативным броском Динара Хамидуллина (5).

Таким образом, «Йокерит» набрал 34 очка и расположился на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. «Адмирал» идет 11-м (15 очков).

1 ноября клуб из Хельсински сыграет в гостях против «Сибири», а «Адмирал» двумя днями позже на выезде встретится с «Трактором».

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