«Металлург» дома переиграл «Витязь» и одержал свою шестую победу кряду в КХЛ

Хоккеисты «Металлурга» добились домашней победы над «Витязем» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе магнитогорской команды шайбы забросили Андрей Чибисов (6-я минута), а также Джош Карри (23). Соперник ответил голом Нико Оямяки (38).
Таким образом, подопечные Владимира Воробьева одержали свою шестую победу кряду в чемпионате. Команда продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 44 очка. «Витязь» идет 11-м на Западе (18 очков).
2 ноября «Металлург» сыграет в гостях против СКА, а подольский клуб днем ранее на выезде встретится с «Трактором».
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