«Трактор» разгромил «Ак Барс» на своем льду (видео)

«Трактор» в домашней встрече регулярного чемпионата КХЛ победил «Ак Барс» со счетом 5:0.
За хозяев льда шайбы забрасывали Виталий Абрамов (2-я минута), Никита Тертышный в большинстве (3), Вячеслав Основин (36), Лукаш Седлак (44) и Кирилл Капустин (55).
«Трактор» набрал 38 очков, которые помогают ему занимать второе место в турнирной таблице Восточной конференции, у «Ак Барса» 32 очка и четвертая строчка.
1 ноября «Трактор» примет «Витязь», а «Ак Барс» сыграет дома с «Авангардом».
Добавим, что сегодня также «Автомобилист» в Екатеринбурге разгромил «Куньлунь» (8:0)