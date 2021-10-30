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«Трактор» разгромил «Ак Барс» на своем льду (видео)
30 октября 17:24
автор: Максим Скороходов
автор фото: ХК «Трактор»

«Трактор» разгромил «Ак Барс» на своем льду (видео)

В Челябинске прошел матч между двумя командами Восточной конференции КХЛ.

«Трактор» в домашней встрече регулярного чемпионата КХЛ победил «Ак Барс» со счетом 5:0.

За хозяев льда шайбы забрасывали Виталий Абрамов (2-я минута), Никита Тертышный в большинстве (3), Вячеслав Основин (36), Лукаш Седлак (44) и Кирилл Капустин (55).

«Трактор» набрал 38 очков, которые помогают ему занимать второе место в турнирной таблице Восточной конференции, у «Ак Барса» 32 очка и четвертая строчка.

1 ноября «Трактор» примет «Витязь», а «Ак Барс» сыграет дома с «Авангардом».

Добавим, что сегодня также «Автомобилист» в Екатеринбурге разгромил «Куньлунь» (8:0)

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) - «Ак Барс» (Казань) - 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Голы:

1:0 – Абрамов (Бэйлен, Седлак), 1:0
2:0 – Тертышный (Основин, Калинин), 2:35 (5х4).
3:0 – Основин (Исаев, Шабанов), 35:35
4:0 - Седлак (Телегин, Бэйлен), 43:07
5:0 - Карустин (Основин), 54:49

Вратари: Гарипов - Билялов (00:00-02:35), Бобков (02:35-60:00)

источник: «Советский спорт»
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