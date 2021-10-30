«Айлендерс» Сорокина в серии буллитов уступили «Нэшвиллу»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл» на своей площадке в серии буллитов обыграл «Нью-Йорк Айлендерс». Основное время встречи завершилось вничью со счетом 2:2.

В составе победителей дубль оформил Таннер Жанно. У гостей отличились Антони Бовиллье и Оливера Вальстрема. Российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин провел на льду 13 минут 4 секунды и закончил встречу с показателем полезности «+2». Его соотечественник из «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 21 бросок из 23.

Таким образом, «Нэшвилл» одержал третью победу подряд и с восемью очками идет седьмым в турнирной таблице Западной конференции. У «Айлендерс» - восемь очков и 11-я позиция на Востоке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» – «Айлендерс» – 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, по буллитам - 2:0)

Голы:

0:1 – Бовилье (Барзэл, Бэйли), 14:46

1:1 – Жанно (Сиссонс, Фаббро), 26:54

1:2 – Вальстром (Пулок, Нелсон), 32:04

2:2 – Жанно (Сиссонс, Беннинг), 51:48

Вратари: Сарос 34/36 – Сорокин 21/23.