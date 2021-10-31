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31 октября 07:11

«Сент-Луис» обыграл «Чикаго», Тарасенко отдал ассист в победном голе

Встреча регулярного чемпионата НХЛ прошла на стадионе «Энтерпрайз».

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» на своей площадке оказался сильнее «Чикаго». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Блюз».

Победную шайбу забросил Тори Крюг. Ему ассистировал российский форвард Владимир Тарасенко. Таким образом, Тарасенко набрал 9-е (4+5) очко в сезоне.

Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев провел на льду 16 минут 24 секунды, Павел Бучневич - 15 минут 31 секунду, Клим Костин - 8 минут 49 секунд, но результативными действиями не отметились.

Отметим, что «Чикаго» потерпел девятое поражение кряду.

В следующем матче «Сент-Луис» сыграет на выезде с «Лос-Анджелесом», а «Чикаго» примет дома «Каралону». Обе встречи состоятся 4 ноября.

НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» – «Чикаго» – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Гол:
1:0 – Крюг (Перрон, Тарасенко), 47:25
Вратари: Биннингтон 25/25 – Флери 36/37.

источник: «Советский спорт»
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