«Сент-Луис» обыграл «Чикаго», Тарасенко отдал ассист в победном голе

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» на своей площадке оказался сильнее «Чикаго». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Блюз».
Победную шайбу забросил Тори Крюг. Ему ассистировал российский форвард Владимир Тарасенко. Таким образом, Тарасенко набрал 9-е (4+5) очко в сезоне.
Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев провел на льду 16 минут 24 секунды, Павел Бучневич - 15 минут 31 секунду, Клим Костин - 8 минут 49 секунд, но результативными действиями не отметились.
Отметим, что «Чикаго» потерпел девятое поражение кряду.
В следующем матче «Сент-Луис» сыграет на выезде с «Лос-Анджелесом», а «Чикаго» примет дома «Каралону». Обе встречи состоятся 4 ноября.