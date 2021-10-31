«Миннесота» Капризова уступила «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» на своей площадке оказался сильнее «Миннесоты». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Эвеланш».
В составе победителей дубль оформил Габриэль Ландеског. Также по одной шайбе забросили Эрик Джонсон и Назем Кадри.
Гости ответили лишь одним гол в исполнении Райана Хартмана. Российский нападающий Кирилл Капризов провел на льду 19 минут 36 секунд, но результативными действиями не отметился.
Таким образом, «Эвеланш» одержали вторую подряд победу, а «Уайлд» терпят второе поражение кряду.
В следующем матче «Колорадо» примет дома «Коламбус» (4 ноября), а «Миннесота» сыграет на своем стадионе против «Оттавы» (3 ноября).