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31 октября 07:50

Передача Барабанова помогла «Сан-Хосе» обыграть «Виннипег»

Матч регулярного чемпионата НХЛ прошел на льду «САП Центра».

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе» на своей площадке оказался сильнее «Виннипега». Встреча завершилась со счетом 2:1 ОТ в пользу «Шаркс».

Победную шайбу в овертайме забросил Тимо Майер. Также в основное время у «акул» шайбу забросил Томаш Гертл, которому ассистировал российский нападающий Александр Барабанов.

В параллельных матчах «Торонто» на своем льду переиграл «Детройт» со счетом 5:4. В составе «Ред Уингз» заброшенной шайбой отметился Владислав Наместников. «Питтсбург» уступил «Нью-Джерси» - 2:4.

НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» – «Виннипег» – 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы:
1:0 – Гертл (Барабанов, Майер), 21:54
1:1 – Коннор (Дюбуа, Элерс), 56:48
2:1 – Майер (Бернс, Лабанк), 61:07
Вратари: Раймер 34/35 – Хеллибак 34/36.

источник: «Советский спорт»
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