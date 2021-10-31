Артемий Панарин: Назаров меня особо не трогал. За это ему большое спасибо

Артемий Панарин рассказал о работе в «Витязе» с Алексеем Жамновым и Андреем Назаровым. По словам хоккеиста «Рейнджерс», Назаров проводил сложные сборы с командой.

- Андрей Назаров давал много играть, у нас хорошо получалось в связке с Михаилом Анисиным.

Никакой жести у Назарова не было. Сборы у него достаточно сложные. Он меня не трогал, за что ему большое спасибо. Особо не ругал. Я чувствовал поддержку и работал. Самое смешное было на собраниях, когда он матерился и такие коры выдавал!» – рассказал Панарин AllHockey.ru.

Напомним, Панарин начал свою профессиональную игру именно в подмосковном «Витязе» в 2008 году, и выступал за него четыре года до перехода в казанский «Ак Барс». В этом же промежутке главным тренером «Витязя» был Андрей Назаров (2010-2012).