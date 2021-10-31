Главный тренер «Калгари» - об отсутствии Задорова пять игр подряд: У ребят есть конкуренция

Главный тренер «Калгари» Дэррил Саттер связал отсутствие Задорова в составе команды в последних матчах из-за высокой конкуренции внутри коллектива.

«У ребят есть конкуренция. Если они играют хорошо, они играют. Если нет, то нет», - цитирует Саттера в Twitter журналист Уэс Гилбертсон.

Напомним, что Задоров сыграл в двух стартовых встречах регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (2:5) и «Анахаймом» (2:3 ОТ), и после этого отсутствовал на протяжении пяти игр подряд.

После восьми матчей регулярки НХЛ «Калгари» идет на первом месте Западной конференции с 13-ю очками.