Панарин поделился историей, как его отчислили из «Трактора» в 12 лет

Игорь Рабинер в своей книге «Русские дороги к хоккейной мечте» приводит диалог с Панариным, который рассказывает историю о своем отчислении из школы «Трактора» в 12 лет.

– В «Трактор» я пришел в шесть лет. До десяти был в топе. Мог расслабить булки, почувствовать, что и так в порядке, перестать работать. Дедушка с бабушкой тебе не будут жестко пихать – давай, мол, соберись. Это все вместе могло сделать так, что стал хуже других. Смотрел интервью Семендяева, когда фильм обо мне сделали. Он говорит: «На тот момент я поставил лучших». Я ему, верю и ни в коем случае не виню. И зла не держу, потому что очень круто все в итоге получилось. И даже лучше, чем вышло бы в Челябинске», – приводит слова из книги Рабинера «СЭ».

Напомним, что Панарин является воспитанником СДЮШОР «Трактор» с 1997 по 2003 годы. В 2008 году он подписал первый профессиональный контракт в карьере -с «Витязем», за который выступал до 2012 года.