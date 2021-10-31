Чинахов пропустит второй матч «Коламбуса» подряд

Российский форвард «Коламбус» Егор Чинахов не сыграет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси».

Как сообщает в своем твиттере журналист Аарон Портцлайн, хоккеист пропустит встречу по решению наставника «Блю Джекетс» Брэда Ларсена. Главный тренер клуба отметил, что Чинахов отсутствует в заявке не из-за своей плохой игры.

Ранее 20-летний нападающий не принимал участия во встрече с «Рейнджерс» (0:4).

В текущем сезоне Егор принял участие в четырех матчах «Коламбуса». Чинахов не смог отметиться результативными действиями. Показатель полезности россиянина составляет «-3».