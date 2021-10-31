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31 октября 19:15
автор: Максим Скороходов

«Локомотив» переиграл «Спартак» в матче КХЛ и прервал серию из трех поражений

Встреча прошла в Ярославле.

«Локомотив» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Спартак» со счетом 4:2.

За хозяев льда забивали Егор Коршков в большинстве (28-я минута), Денис Алексеев (33), Рид Буше (45), Георгий Иванов (57).

У красно-белых отличились Эмиль Петтерссон (37) и Якуб Ержабек (53).

Таким образом, «железнодорожники» набрали 28 очков и поднялись на шестое место Западной конференции. Московский коллектив с 26 очками остался на восьмой строчке.

2 ноября «Локомотив» на выезде сыграет с «Торпедо», а «Спартак» - в гостях против «Северстали».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) - «Спартак» (Москва) - 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

Голы:

1:0 – Коршков (Паскуале, Марченко), 27:10 - Бол.

2:0 – Алексеев (Иванов), 32:16

2:1 – Петтерссон (Брынцев, Чебыкин), 36:49

3:1 – Буше (Шалунов), 44:26

3:2 – Ержабек (Цыплаков, Квартальнов), 52:02

4:2 – Иванов (Рафиков, Алексеев), 56:28

Вратари: Паскуале - Красиков

источник: «Советский спорт»
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