«Локомотив» переиграл «Спартак» в матче КХЛ и прервал серию из трех поражений

«Локомотив» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Спартак» со счетом 4:2.
За хозяев льда забивали Егор Коршков в большинстве (28-я минута), Денис Алексеев (33), Рид Буше (45), Георгий Иванов (57).
У красно-белых отличились Эмиль Петтерссон (37) и Якуб Ержабек (53).
Таким образом, «железнодорожники» набрали 28 очков и поднялись на шестое место Западной конференции. Московский коллектив с 26 очками остался на восьмой строчке.
2 ноября «Локомотив» на выезде сыграет с «Торпедо», а «Спартак» - в гостях против «Северстали».