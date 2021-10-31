«Салават Юлаев» прервал серию поражений, обыграв минское «Динамо»

«Салават Юлаев» добился гостевой победы над минским «Динамо» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе башкирского клуба отличились Маркус Гранлунд (1-я минута), Джефф Плэтт (9), Сакари Маннинен (23, в большинстве), Данил Башкиров (43, в большинстве) и Динар Хафизуллин (60, в пустые ворота).
У хозяев шайбы забрасывали Адам Альмквист (10), Павел Варфоломеев (17, в большинстве) и Маттиас Теденбю (45, в большинстве).
Уфимская команда набрала 36 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» идет четвертым на Западе. У белорусского клуба 30 очков.
2 ноября минская команда сыграет дома с московским «Динамо». Днем позже «Салават Юлаев» примет «Амур».