Московское «Динамо» проиграло на выезде одноименной команде из Риги

Рижское «Динамо» победило на своем льду одноклубников из Москвы (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе латвийского клуба дубль в большинстве оформил Оскарс Цибульскис (2-я и 39-я минута). Также заброшенными шайбами отметились Гинтс Мейя (45, в большинстве) и Лаурис Дарзиньш (59, в пустые ворота). У команды из Москвы точной бросок на счету Антона Ведина (12).

После этой встречи рижане с 23 очками занимают десятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Бело-голубы», имея в активе 30 очков, располагаются на третьем месте.

2 ноября российский клуб в гостях сыграет с минским «Динамо», а латвийская команда 5-го числа дома встретится с «Сочи».

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