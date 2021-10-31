«Каролина» продлила победную серию до восьми матчей, обыграв «Аризону»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Каролиной» и «Аризоной» завершился победой хозяев со счетом 2:1.

В составе гостей шайбу забросил Кристиан Фишер (6-я минута). Хозяева ответили точными бросками Мартина Нечаса (37) и Бретт Песке (58).

Отметим, что российский форвард «ураганов» Андрей Свечников провел на льду 17 минут 20 секунд, но не отметился результативными действиями. В составе «Аризоны» 17 минут и 42 секунды сыграл защитник Илья Любушкин. Голкипер «койотов» Иван Просветов остался в запасе.

Таким образом, «Каролина» идет без поражений на старте нового сезона, располагаясь на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции с 15 очками. «Аризона» наоборот не может победить и занимает 16-ю строчку (два очка) на Западе.

3 ноября «Койотс» встретится в гостях с «Филадельфией». «Харрикейнз» днем позже ждет выездной матч против «Чикаго».