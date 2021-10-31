Евгений Кузнецов: Пропущу мимо ушей критику и буду показывать такую игру, какую мне хотелось бы

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал о своем отношении к критике.

«Знаю, как я могу играть, и я знаю, что мне нужно делать сейчас: я просто пропущу мимо ушей всю критику, которая исходит от людей вокруг, и буду продолжать тренироваться, а затем я буду показывать такую игру, какую мне и хотелось бы», - цитирует хоккеиста в своем твиттере журналистка Саманта Пелл.

Добавим, что в текущем сезоне Кузнецов провел восемь матчей, в которых набрал 12 (5+7) очков.

На данный момент «Вашингтон» занимает третье место в таблице Восточной конференции, набрав 13 очков.