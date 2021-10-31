Никитин считает, что «Локомотив» заслуженно победил «Спартак»

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу своей команды на своей площадке над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:2).

«Ребята заслужили победу, забили хорошие голы. Не без шероховатостей обошлось, но игра подразумевает ошибки. Самое главное, что команда была устойчивой к этим огрехам. Думаю, мы заслуженно победили», - приводит слова Никитина пресс-служба КХЛ.

Напомним, что за хозяев льда забивали Егор Коршков в большинстве (28-я минута), Денис Алексеев (33), Рид Буше (45), Георгий Иванов (57). У красно-белых отличились Эмиль Петтерссон (37) и Якуб Ержабек (53).

После этой победы железнодорожники набрали 28 очков и поднялись на шестое место Западной конференции. Московский коллектив с 26 очками остался на восьмой строчке.

2 ноября «Локомотив» на выезде сыграет с «Торпедо», а «Спартак» - в гостях против «Северстали».