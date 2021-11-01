«Рейнджерс» обыграл на выезде «Сиэтл» благодаря 31 сейву Шестеркина и голевому пасу Панарина

1 ноября на стадионе «Климат Пейдж Арена» в Сиэтле состоялся матч 9-го тура Национальной хоккейной лиги, в котором принимали участие «Сиэтл» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу одержали гости со счетом 3:1.
В составе хозяев заброшенной шайбой отметился Джордан Эберле (34-я минута). У гостей забросили Крис Крайдер (4), Адам Фокс с передачи Панарина (53-я минута) и Барклай Гудроу (59).
Голкипер «синих» Игорь Шестеркин отразил 31 бросок в створ своих ворот. Для Панарина результативная передача стала восьмым набранным очком в сезоне (1+7).
По итогам девяти туров «Рейнджерс» идет на четвертом месте Восточной конференции, имея в активе 13 набранных очков. У «Сиэтла» в его дебютном сезоне 13 место и семь баллов.
источник: «Советский спорт»