Шестеркин стал лучшим игроком матча с «Сиэтлом»

1 ноября на стадионе «Климат Пейдж Арена» в Сиэтле состоялся матч 9-го тура Национальной хоккейной лиги, в котором принимали участие «Сиэтл» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу одержали гости со счетом 3:1.
Лучшим игроком встречи стал 25-летний российский вратарь Игорь Шестеркин, отразивший 31 удар из 32.
Вторая звезда - 28-летний центральный нападающий «Рейнджерс» Баркли Гудроу, который забил гол и отдал результативную передачу за 16 минут 16 секунд на льду.
Замыкает тройку лидеров автор единственной забитой шайбы» Сиэтла» в этой игре - 31-летний канадский форвард Джордан Эберле.
По итогам девяти туров «Рейнджерс» идет на четвертом месте Восточной конференции, имея в активе 13 набранных очков. У «Сиэтла» в его дебютном сезоне 13 место и семь баллов.