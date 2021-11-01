«Шестеркин стал настоящим ужасом «Сиэтла» на Хэллоуин». Журналисты высказались об игре вратаря

Журналист The Athletic Райан Клерк рассказал об игре 25-летнего российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина в матче против «Сиэтл Кракен» (3:1), который был признан лучшим игроком встречи.
«Именно Шестеркин стал настоящим ужасом для «Сиэтла» на Хэллоуин», - написал журналист в Twitter.
Лучшим игроком встречи стал 25-летний российский вратарь Игорь Шестеркин, отразивший 31 удар из 32.
По итогам девяти туров «Рейнджерс» идет на четвертом месте Восточной конференции, имея в активе 13 набранных очков. У «Сиэтла» в его дебютном сезоне 13 место и семь баллов.
источник: Twitter.com