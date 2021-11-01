Вечеслав Быков: Для Хартли было бы новым вызовом работа в сборной России

Экс-главный тренер сборной России по хоккею Вечеслав Быков считает, что Боб Хартли пригодился бы сборной России, если бы его пригласили на одну из должностей перед грядущей Олимпиадой-2022.

«Чего стесняться? Живой пример перед глазами — Боб Хартли. Человек выигрывал Кубок Стэнли, добился успеха в Европе и у нас привёл «Авангард» к чемпионству. Он ведь у себя в клубе готовит игроков, которые будут за сборную России выступать. Думаете, он бы не согласился поучаствовать в работе нашего штаба на зимних Играх? Хотя бы в роли консультанта? Для него это был бы тоже новый вызов», - приводит слова Быкова «Матч ТВ».