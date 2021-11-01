Игорь Шестеркин: Сегодня я справился со сложными бросками, но мне было достаточно легко их отбить

Вратарь «Нью-Йорк» Рейнджерс» Игорь Шестеркин рассказал, насколько сложно ему было отбить 31 удар по воротам в матче против «Сиэтла». Шестеркин был признан лучшим игроком встречи (3:1).

«Да, сегодня я справился с несколькими сложными бросками, но каждый раз видел шайбу, поэтому мне было достаточно легко», - цитирует Шестёркина официальный сайт НХЛ со ссылкой на Associated Press.

Лучшим игроком встречи стал 25-летний российский вратарь Игорь Шестеркин, отразивший 31 удар из 32.

По итогам девяти туров «Рейнджерс» идет на четвертом месте Восточной конференции, имея в активе 13 набранных очков. У «Сиэтла» в его дебютном сезоне 13 место и семь баллов.