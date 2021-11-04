Жамнов рассказал, кто является вратарем номер один в НХЛ

Главный тренер национальной команды Алексей Жамнов рассказал, кого он считает первым вратарским номером в НХЛ на данный момент.

— Тут еще нужно учесть, что многие команды действуют в разном стиле. Например, у того же Шестеркина больше работы, чем у Василевского. Но ясно, что Василевский на данный момент — номер один во всей лиге. В матче с «Вашингтоном» на наших глазах он творил чудеса. И правильно говорят, что вратарь — половина команды. «Тампа» так сильно концентрируется на нападении, потому что знает: у них есть голкипер, который всегда выручит», - приводит слова Жамнова «Матч ТВ».

Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. На групповом этапе подопечные Алексея Жамнова сыграют против Чехии, Швейцарии и Дании. В 2018-м победу в турнире одержала сборная России, обыгравшая Германию в финальной встрече (4:3 ОТ).

Добавим, что Играх-2022 примут участия игроки из НХЛ, но при ухудшении ситуации с распространением коронавируса хоккеисты могут быть отозваны лигой.