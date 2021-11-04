«Каролина» обыграла «Чикаго», Свечников отдал два голевых паса

«Каролина» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Чикаго» со счетом 4:3.
В составе проигравшей команды дублем отличился Алекс Дебринкэт (забив на 2-й и 29-й минутах), еще одну шайбу забросил Патрик Кейн (23).
У победителей забивали Дерек Степан (7), Сет Джарвис (33), Йеспер Фаст (41) и Мартин Нечас (44). Отметим, что два балла за результативность набрал российский форвард Андрей Свечников.
Таким образом, «Харрикейнз» стали лидерами Восточной конференции, набрав 18 очков, «Блэкхокс» остаются на предпоследнем седьмом месте Центрального дивизиона с четырьмя очками.
6 ноября «Каролина» сыграет на выезде против «Флориды», а «Чикаго» - в гостях с «Виннипегом».