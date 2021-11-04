«Каролина» обыграла «Чикаго», Свечников отдал два голевых паса

Что с Месси, что без — у Парижа проблемы. Как «ПСЖ» упустил важную победу в Лейпциге

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» в гостях мог одержать волевую победу над «Лейпцигом» без травмированного Лионеля Месси, но довольствовался ничьей 2:2.