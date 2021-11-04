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04 ноября 09:24
автор: Максим Скороходов

Два голевых паса Тарасенко не помогли «Сент-Луису» обыграть «Лос-Анджелес»

Российский форвард набирает очки семь матчей подряд.

«Сент-Луис» в гостевой встрече регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Лос-Анджелесу» со счетом 2:3Б.

В составе проигравшей команды забивали Брэйден Шенн в большинстве (27-я минута) и Тори Круг в меньшинстве (60). В обоих случаях в ассистентах отметился российский форвард Владимир Тарасенко.

Главным героем игры стал нападающий Артур Калиев, забросивший не только победный буллит в послематчевой серии, но и открывший счет голам своей команды (47). Еще одна шайба «Лос-Анджелеса» на счету Адриана Кемпе (53).

Таким образом, «Кингз» набрали девять очков и поднялись на пятое место Тихоокеанского дивизиона, а «блюзмены», получив 13-е очко, стали единоличными лидерами Центрального дивизиона.

5 ноября «Сент-Луис» сыграет на выезде против «Сан-Хосе», а «Лос-Анджелес» на следующий день примет на своем льду «Нью-Джерси».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес Кингз» - «Сент-Луис Блюз» - 3:2Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 3:2Б)

Голы:

0:1 – Шенн (Крюг, Тарасенко), 26:48 - Бол.

1:1 – Калиев (Эдлер, Клэг), 46:16

2:1 – Кемпе (Дано, Иафалло), 52:15

2:2 – Круг (Тарасенко, Кайру), 59:51.

3:2 – Калиев - Победный буллит

источник: «Советский спорт»
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