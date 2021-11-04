Два голевых паса Тарасенко не помогли «Сент-Луису» обыграть «Лос-Анджелес»

«Сент-Луис» в гостевой встрече регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Лос-Анджелесу» со счетом 2:3Б.

В составе проигравшей команды забивали Брэйден Шенн в большинстве (27-я минута) и Тори Круг в меньшинстве (60). В обоих случаях в ассистентах отметился российский форвард Владимир Тарасенко.

Главным героем игры стал нападающий Артур Калиев, забросивший не только победный буллит в послематчевой серии, но и открывший счет голам своей команды (47). Еще одна шайба «Лос-Анджелеса» на счету Адриана Кемпе (53).

Таким образом, «Кингз» набрали девять очков и поднялись на пятое место Тихоокеанского дивизиона, а «блюзмены», получив 13-е очко, стали единоличными лидерами Центрального дивизиона.

5 ноября «Сент-Луис» сыграет на выезде против «Сан-Хосе», а «Лос-Анджелес» на следующий день примет на своем льду «Нью-Джерси».