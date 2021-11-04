Стало известно время начало матчей сборной России на молодежном ЧМ-2022

ИИХФ опубликовала время начала матчей группового этапа молодежного чемпионата мира-2022 в Канаде.

Напомним, что сборная России сыграет на предварительном этапе в группе B с США, Швецией, Швейцарией и Словакией. Турнир пройдет с 26 декабря по 5 января.

Руководить нашей командой на турнире будет Олег Браташ, который сменил на посту главного тренера Игоря Ларионова.

27 декабря Россия – Швеция (00:30 мск)

28 декабря Россия – Швейцария (00:30 мск)

30 декабря Словакия – Россия (00:30 мск)

1 января США – Россия (05:30 мск)

Напомним, что на МЧМ-2021 сборная России проиграв в матче за третье место команде Финляндии - 1:4.