«Локомотив» прервал победную серию «Металлурга» из семи матчей (видео)

«Локомотив» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Металлург» со счетом 3:2.

На шайбы Артема Анисимова (19-я минута), Рида Буше (24) и Александра Полунина (27) гости смогли ответить одним точным броском в исполнении Семена Кошелева (32) и Дениса Зернова (44).

Таким образом, «Локомотив» набрал 30 очка и вышел на шестое место на Западе. несмотря на поражение «Металлург» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. У магнитогорской команды 46 очков

В следующей игре 6 ноября «Металлург» сыграет на выезде с «Северсталью», а «Локомотив» днем позже проведет домашнюю встречу с «Амуром».

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