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04 ноября 19:20
автор: Александр Поволоцкий

«Локомотив» прервал победную серию «Металлурга» из семи матчей (видео)

Встреча прошла на «Арене-2000» в Ярославле.

«Локомотив» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Металлург» со счетом 3:2.

На шайбы Артема Анисимова (19-я минута), Рида Буше (24) и Александра Полунина (27) гости смогли ответить одним точным броском в исполнении Семена Кошелева (32) и Дениса Зернова (44).

Таким образом, «Локомотив» набрал 30 очка и вышел на шестое место на Западе. несмотря на поражение «Металлург» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. У магнитогорской команды 46 очков

В следующей игре 6 ноября «Металлург» сыграет на выезде с «Северсталью», а «Локомотив» днем позже проведет домашнюю встречу с «Амуром».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) - «Металлург» (Магнитогорск) - 3:2 (0:0, 2:0, 0:1)

Голы:

1:0 –Анисимов (Марченко)

2:0 – Буше (Анисимов, Аверин)

3:0 – Полунин (Коршков, Красковский)

3:1 – Кошелев (Керри, Земченок)

3:2 – Зернов

Вратари: Паскуале - Олкинуора
Броски: 26 - 40
Штраф: 8 - 4

источник: «Советский спорт»
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