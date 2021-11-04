Казанский «Ак Барс» на своем льду уступил «Сибири» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу новосибирского клуба.

Счет на 36-й минуте открыл защитник гостей Михал Чайковски. В концовке игре укрепил преимущество «Сибири» нападающий Олег Ли (59-я минута).

После этой победы новосибирский клуб с 23 очками поднялся на седьмую позицию Восточной конференции. Клуб из Татарстана остался на четвертой строчке, имея в своем активе 34 очка.

В следующем матче «Сибирь» сыграет на выезде с китайским «Куньлунем», а «Ак Барс» примет дома екатеринбургский «Автомобилист». Обе встречи состоятся 6 ноября.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» – «Сибирь» – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы:

0:1 – Чайковски (Шор, Ли), 35:03

0:2 – Ли (Пьянов), 58:09.