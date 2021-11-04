«Спартак» одержал волевую победу над СКА в гостях (видео)

В четверг, 4 ноября, в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором СКА принимал «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1 в овертайме.

Заброшенной шайбой в составе питерских армейцев отметился Михаил Воробьев (19-я минута), у красно-белых шайбы забросили Андрей Локтионов (52) и Александр Хохлачев (62).

После этого матча СКА, набрав 39 очков, продолжает лидировать в Западной конференции, «Спартак», имея в активе 29 баллов, расположился на восьмом месте.

В следующем матче красно-белые примут на своем льду минское «Динамо» 6 ноября, а команда из Санкт-Петербурга проведет дерби против московских армейцев днем позже.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - «Спартак» (Москва) 2:1 ОТ