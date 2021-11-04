Ничушкин может быть дисквалифицирован на четыре года за положительную допинг-пробу

Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин провалил допинг-тест на тестостерон и может быть дисквалифицирован.

Как сообщает «Чемпионат», проба у 26-летнего хоккеиста была взята взятая в 2013 году в рамках подготовки к Олимпиаде 2014 года в Сочи. Отметим, что Ничушкин в Играх принимал участие и забросил одну шайбу. WADA уже уведомило РУСАДА о ситуации с Валерием.

Ничушкин может быть дисквалифицирован на четыре года.

Добавим, что Национальная хоккейная лига не принимает во внимание дисквалификации, которые наложены наложены этими организациями.

В текущем сезоне НХЛ Ничушкин провел один матч. В игре с «Чикаго» нападающий отметился результативной передачей.