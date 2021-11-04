Спортивный юрист прокомментировал информацию о положительной допинг-пробе Ничушкина

Спортивный юрист отреагировал на новость о возможном положительном допинг-тесте российского форварда «Колорадо» Валерия Ничушкина.

Ранее в СМИ, что речь идет о пробе на тестостерон 26-летнего, которая была взятая в 2013 году. Ничушкину грозит дисквалификация на четыре года.

«НХЛ не подписывала кодекс ВАДА, американцам не интересно, что идет в процессе разбирательств. НХЛ такие дисквалификации не касаются. Они могут, возможно, возбудить какой—то свой процесс, у них своя антидопинговая программа. Вспомним историю с Кузнецовым, все то же самое», — цитирует Артема Пацева «Чемпионат».

Добавим, что проба была взята в рамках подготовки к ОИ-2014 в Сочи, в которых Валерий принимал участие и забросил шайбу в ворота Словении.