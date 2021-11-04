Билялетдинов отреагировал на информацию о положительной допинг-пробе Ничушкина

Экс-тренер сборной России Зинэтула Билялетдинов отреагировал на информацию о положительной допинг пробе у Валерия Ничушкина.

Ранее стало известно, что Ничушкину грозит четыре года дисквалификации из-за положительного результата пробы на тестостерон, взятой в 2013 году. Положительная допинг-проба была взята в рамках подготовки к Олимпиаде 2014 года в Сочи, в которой Ничушкин принимал участие под руководством Билялетдинова.

«С этими вопросами точно не ко мне. Ничего не могу сказать. Я не знал, что у него там было. Не могу вам что-то сказать, потому что ничего не знаю», - приводит слова Билялетдинова Sport24.

Отметим, что при этом россиянин может продолжить выступать в НХЛ, поскольку в этой лиге не принимают во внимание дисквалификации, наложенные WADA и РУСАДА.