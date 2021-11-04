Владислав Третьяк: ФХР еще не получила документы по дисквалификации Ничушкина

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отреагировал на информацию о положительной допинг пробе нападающего Валерия Ничушкина.

«ФХР еще не получила документы по дисквалификации Ничушкина, поэтому пока ничего не могу сказать», - приводит слова Третьяка Sport24.

Ранее стало известно, что Ничушкину грозит четыре года дисквалификации из-за положительного результата пробы на тестостерон, взятой в 2013 году. Положительная допинг-проба была взята в рамках подготовки к Олимпиаде 2014 года в Сочи, в которой Ничушкин принимал участие под руководством Билялетдинова.

Отметим, что при этом россиянин может продолжить выступать в НХЛ, поскольку в этой лиге не принимают во внимание дисквалификации, наложенные WADA и РУСАДА.