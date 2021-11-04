Ганус - о допинг-пробе Ничушкина: ВАДА будет продолжать работу, пока не установит все факты

Экс-глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус отреагировал на информацию о положительной допинг пробе у нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина.

«ВАДА будет продолжать работу по всем делам, которые в той или иной степени находятся в фокусе их внимания. Они будут продолжать работу до тех пор, пока не будут установлены все обстоятельства, факты и лица. WADA эту работу не остановит. Дело Ничушкина не исключение. Вопрос в том, что с этим будут делать наши ответственные лица», - приводит слова Гануса Sport24.

Ранее стало известно, что Ничушкину грозит четыре года дисквалификации из-за положительного результата пробы на тестостерон, взятой в 2013 году. Положительная допинг-проба была взята в рамках подготовки к Олимпиаде 2014 года в Сочи, в которой Ничушкин принимал участие под руководством Билялетдинова.

Отметим, что при этом россиянин может продолжить выступать в НХЛ, поскольку в этой лиге не принимают во внимание дисквалификации, наложенные WADA и РУСАДА.