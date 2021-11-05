«Флорида» обыграла «Вашингтон» в овертайме, у Бобровского травма, у Овечкина 2 гола и передача

5 ноября прошел очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Флоридой» и «Вашингтоном». Игра проходила в Санрайзе и завершилась победой хозяев со счетом 5:4 в овертайме.

В составе «Флориды заброшенными шайбами отметились Барков (4-я и 36-я минуты), Экблад (12-я), Монтор (28-я) и Луостаринен в овертайме. У «Кэпиталз» отличились Спронг (21-я), Овечкин (39-я), Уилсон (40-я) и Макмайкл (47-я).

Александр Овечкин забил свою 18-ю шайбу в сезоне и закрепился на третьем месте в гонке бомбардиров текущего сезона вслед за Макдэвидом и Драйзайтелем.

По ходу матча заменили вратаря сборной России и «Флориды» Сергея Бобровского. Позже выяснилось, что у «Боба» травма.

Таким образом, «Пантерз» набрали 19 очков после десяти туров и расположились на первом месте в Восточной конференции, на счету «Кэпиталз» 14 очков и четвертая позиция.