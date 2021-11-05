«Вегас» разгромил на выезде «Оттаву», у Дадонова с Зубом по одной результативной передаче

«Вегас Голден Найтс» разгромил на выезде «Оттаву Сенаторз» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на «Канадиен Тайер Центр» в Оттаве.

У хозяев заброшенной шайбой отличился Брэйди Ткачук (36-я минута), которому асстировали Зуб и Батерсон. У «Вегаса» шайбы забросили Каррьер с ассиста Дадонова (25-я, Хауден (32-я), Маршессо (33-я и 58-я) и Пьетранжело (55-я).

Отметим, что Евгений Дадонов провел десятый матч за «Вегас» в текущем сезоне и набрал свое четвертое результативное действие. На счету Зуба пять результативных передач за «Сенаторз».

По итогам этой игры «Вегас» набрал десять очков и расположился на девятом месте Запада, у «Оттавы» осталось семь очков и 15-е место на Востоке.