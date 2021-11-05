Бобровский из-за травмы верхней части тела не вышел на второй период матча с «Вашингтоном»

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский не смог продолжить встречу с «Вашингтон Кэпиталз» из-за травмы верхней части тела. Вместо него ворота вышел защищать Спенсер Найт, который пропустил шайбу спустя 43 секунды после начала второго периода.

Вратарь отыграл весь первый период, отразил 13 бросков из 13, но на второй период так и не дошел. Как сообщает пресс-служба клуба, у вратаря травма верхней части тела.

В составе «Флориды заброшенными шайбами отметились Барков (4-я и 36-я минуты), Экблад (12-я), Монтор (28-я) и Луостаринен в овертайме. У «Кэпиталз» отличились Спронг (21-я), Овечкин (39-я), Уилсон (40-я) и Макмайкл (47-я).

Таким образом, «Пантерз» набрали 19 очков после десяти туров и расположились на первом месте в Восточной конференции, на счету «Кэпиталз» 14 очков и четвертая позиция.