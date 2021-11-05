«Айлендерс» разгромил «Монреаль» благодаря покеру Нельсона, у Сорокина 36 сейвов

5 ноября, на стадионе «Белл центр» в Монреале прошел матч регулярного чемпионата НХЛ между «Монреалем» и «Айлендерс». Встреча завершилась разгромом хозяев со счетом 6:2, покер оформил Нельсон.

В составе «Канадиенс» заброшенными шайбами отметились Сузуки (56-я минута) и Тоффоли (58-я). У «Нью-Йорка» отличились Нельсон (5-я, 33-я, 36-я, 60-я), Уальстрем (24-я) и Пажо (39-я).

Отметим, что в составе гостей Илья Сорокин отразил 36 бросков по своим воротам. В нынешнем сезоне в восьми матчах у российского голкипера две сухие игры и 93 процента отраженных бросков.

После очного противостояния на счету у «Айлендерс» десятое место и десять очков в таблице Востока, «Канадиенс» располагается на заключительном 16-м месте с шестью баллами в активе.