Передача Радулова помогла «Далласу» одержать выездную победу над «Калгари» в овертайме

5 ноября на стадионе «Скоушабэнк-Сэдлдоум» в Калгари прошел матч регулярного чемпионата НХЛ между «Калгари Флеймз» и «Далласом Старз». Игра завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3.

В составе «Калгари» заброшенными шайбами отметились Лучич (36-я минута), ему ассистировали Задоров и Гудбрансон, Ткачук (39-я), и сам Задоров (57-я). У «Старз» отличились российский нападающий Гурьянов (15-я минута) в большинстве, Комо (40-я), Сегин (42-я) с ассиста Радулова. Победу «Далласу» в овертайме принес гол Джейми Бенна на третьей минуте.

На счету Александра Радулова пять результативных действий в десяти матчах регулярки нового сезона, у защитника «Калгари» Задорова первый гол и результативная передача за четыре игры.

По итогам очного противостояния на счету «Флеймз» второе место и 15 очков в таблице Запада, у «Далласа» десятое место и десять очков.