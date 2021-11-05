Главный тренер «Вашингтона» Лавиолетт остался недоволен игрой Самсонова с «Флоридой»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт отрицательно оценил итог противостояния с «Флоридой Пантерз» (4:5 ОТ). Ему, в частности, не понравилась игра российского голкипера Ильи Самсонова.

«Мне не понравилось, как прошла игра. Были простые вещи, которые, как я думал, мы могли бы сделать лучше, вещи, которые Самсонов мог бы делать лучше», - цитирует Лавиолетту журналист в Twitter.

В составе «Флориды заброшенными шайбами отметились Барков (4-я и 36-я минуты), Экблад (12-я), Монтор (28-я) и Луостаринен в овертайме. У «Кэпиталз» отличились Спронг (21-я), Овечкин (39-я), Уилсон (40-я) и Макмайкл (47-я).

Александр Овечкин забил свою 18-ю шайбу в сезоне и закрепился на третьем месте в гонке бомбардиров текущего сезона вслед за Макдэвидом и Драйзайтелем.

По ходу матча заменили вратаря сборной России и «Флориды» Сергея Бобровского. Позже выяснилось, что у «Боба» травма.