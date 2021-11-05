Овечкин помог автору шайбы в ворота России на МЧМ-2021 в финале Макмайклу забросить первый гол в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал 3 (1+2) очка в матче с «Флоридой Пантерз» и провел на льду 22 минуты 10 секунд. При счете 3:4 россиянин начал выходить на лед в двух тройках - со своими привычными партнерами Евгением Кузнецовым и Томом Уилсоном, а также с молодыми игроками Коннором Макмайклом и Бреттом Лисоном.

В третьем периоде Овечкин ассистировал Макмайклу, забросившему свой первый гол в НХЛ.

В составе «Флориды заброшенными шайбами отметились Барков (4-я и 36-я минуты), Экблад (12-я), Монтор (28-я) и Луостаринен в овертайме. У «Кэпиталз» отличились Спронг (21-я), Овечкин (39-я), Уилсон (40-я) и Макмайкл (47-я).

Александр Овечкин забил свою 10-ю шайбу в сезоне и набрал 18 очков. Он закрепился на третьем месте в гонке бомбардиров текущего сезона вслед за Макдэвидом и Драйзайтелем.