Овечкин признан второй звездой матча в игре с «Флоридой»

Александр Овечкин признан второй звездой матча по итогам игры с «Флоридой Пантерз» (4:5 ОТ). На счету капитана «Вашингтон Кэпиталз» гол и два ассиста.

Этот гол стал десятым в нынешнем сезоне Овечкина в НХЛ, благодаря чему россиянин вплотную приблизился к Бретту Халлу по голам за карьеру в регулярном чемпионате. Теперь на счету Александра 740 точных бросков, а у легендарного североамериканца, занимающего четвертое место, - 741.

Первой звездой матча стал нападающий «Флориды» Александр Барков, забивший два гола. Другой нападающий «Пантерз», Фрэнк Ватрано, был назван третьей звездой.

В составе «Флориды заброшенными шайбами отметились Барков (4-я и 36-я минуты), Экблад (12-я), Монтор (28-я) и Луостаринен в овертайме. У «Кэпиталз» отличились Спронг (21-я), Овечкин (39-я), Уилсон (40-я) и Макмайкл (47-я).

Александр Овечкин забил свою 10-ю шайбу в сезоне и набрал 18 очков. Он закрепился на третьем месте в гонке бомбардиров текущего сезона вслед за Макдэвидом и Драйзайтелем.